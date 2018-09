Condividi | Red 11:13 Il gruppo teatrale e musicale in scena domenica sera nello spazio culturale di Via Manzoni, ad Alghero, con Conchiattu, uno spettacolo dedicato all’opera del poeta Salvatore Baldino Lo Teatrì: arriva Ludu



ALGHERO - Domenica 9 Settembre, alle 21.30, Lo Teatrì propone un nuovo incontro all’insegna del teatro di qualità con il gruppo Ludu, formato da Diego Deidda e Lorenzo Lepori, che porterà in scena, nel nuovo spazio culturale di Via Manzoni 85, ad Alghero, “Conchiattu”, spettacolo teatrale e musicale ispirato all’opera “Sa Giorronada ’e Conchiattu” del poeta Salvatore Baldino: un poema in versi che narra la giornata di Conchiattu, miserrimo compagno di esistenza abbandonato da Dio nella landa deserta del Sinis. Conchiattu è un uomo dai tratti primitivi, la cui storia è narrata liricamente con purezza, ingenuità e freschezza.



La lingua sarda (campidanese), schietta e fluente, permette a Baldino di dare vita ad un uomo che sta a metà strada tra il mondo animale e la divinità. L’invenzione di questo personaggio, le sue sembianze e le sue attitudini grottesche, il suo rapporto così ravvicinato con gli esseri più umili del creato e con ciò che c'è di più sacro, rendono quest’opera unica nel suo genere nell’intero panorama letterario sardo.



L‘evento prevede l'entrata ad offerta libera e consapevole. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, ci si può rivolgere a Claudia Soggiu, per la segreteria organizzativa, attraverso la pagina Facebok de Lo Teatrí, o telefonando al numero 349/8024059. Commenti ALGHERO - Domenica 9 Settembre, alle 21.30, Lo Teatrì propone un nuovo incontro all’insegna del teatro di qualità con il gruppo Ludu, formato da Diego Deidda e Lorenzo Lepori, che porterà in scena, nel nuovo spazio culturale di Via Manzoni 85, ad Alghero, “Conchiattu”, spettacolo teatrale e musicale ispirato all’opera “Sa Giorronada ’e Conchiattu” del poeta Salvatore Baldino: un poema in versi che narra la giornata di Conchiattu, miserrimo compagno di esistenza abbandonato da Dio nella landa deserta del Sinis. Conchiattu è un uomo dai tratti primitivi, la cui storia è narrata liricamente con purezza, ingenuità e freschezza.La lingua sarda (campidanese), schietta e fluente, permette a Baldino di dare vita ad un uomo che sta a metà strada tra il mondo animale e la divinità. L’invenzione di questo personaggio, le sue sembianze e le sue attitudini grottesche, il suo rapporto così ravvicinato con gli esseri più umili del creato e con ciò che c'è di più sacro, rendono quest’opera unica nel suo genere nell’intero panorama letterario sardo.L‘evento prevede l'entrata ad offerta libera e consapevole. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, ci si può rivolgere a Claudia Soggiu, per la segreteria organizzativa, attraverso la pagina Facebok de Lo Teatrí, o telefonando al numero 349/8024059.