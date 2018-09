Condividi | A.S. 10:20 Riprese dalle primissime ore della mattina odierna le ricerche di Dino Robotti, il corallaro algherese disperso dalle ore 13 di giovedì. In mare Capitaneria, Vigili del Fuoco e colleghi corallari con l´utilizzo dei Rov Corallaro disperso ad Alghero

Non si trova il corpo, Rov a lavoro



ALGHERO - Non si trova il corpo di Dino Robotti (nella foto), il corallaro di Alghero disperso dalle ore 13 di giovedì [



In mare oltre ai militari della Capitaneria, il gruppo sommozzatori di Sassari e Cagkliari dei Vigili del Fuoco e i colleghi corallari. Sarebbero tre i Rov in azione sui fondali a circa sei miglia a sud di Alghero.



Si spera che con l'utilizzo dei robot che permettono di scandagliare con accurata precisione il fondo del mare si possa ritrovare il corpo del sub. Dino Robotti era figlio di corallaro, uno dei pochi abilitati in Sardegna per questo tipo di pesca, fiero capostipite della nuova generazione di cacciatori di oro rosso della Riviera del Corallo. ALGHERO - Non si trova il corpo di Dino Robotti (), il corallaro di Alghero disperso dalle ore 13 di giovedì [ GUARDA ]. Le operazioni di ricerca, a causa della forte corrente presente in mare nella giornata di ieri, si sono rivelate da subito particolarmente complesse. Interrotte solo a tarda sera, sono riprese alle primissime ore della mattina odierna.In mare oltre ai militari della Capitaneria, il gruppo sommozzatori di Sassari e Cagkliari dei Vigili del Fuoco e i colleghi corallari. Sarebbero tre iin azione sui fondali a circa sei miglia a sud di Alghero.Si spera che con l'utilizzo dei robot che permettono di scandagliare con accurata precisione il fondo del mare si possa ritrovare il corpo del sub. Dino Robotti era figlio di corallaro, uno dei pochi abilitati in Sardegna per questo tipo di pesca, fiero capostipite della nuova generazione di cacciatori di oro rosso della Riviera del Corallo.