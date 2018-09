Condividi | Red 23:01 Prevista per domani la seconda serata della festa, nella chiesa medioevale di Nostra Signora della Speranza, sulla strada Alghero-Bosa, tra riti religiosi, cultura e musica Cala il sipario su la festa de Les Maries



ALGHERO – Domani, sabato 8 settembre, è prevista la seconda serata della festa de Les Maries, nella chiesa medioevale di Nostra Signora della Speranza, sulla strada Alghero-Bosa. La giornata inizia con le Sante Messe alle 9 ed alle 10.30.



Alle 18, appuntamento con la Messa solenne e, a seguire, la Processione con la benedizione dei campi, accompagnata dalla Banda musicale “A.Dalerci”. Alle 20.30, inizia la sarata musicale organizzata dall'associazione Plataforma per la llengua, con il concerto di “Mans manetes. L’Alguer: paraules cançons i veus de minyons”, coordinato da Claudio Gabriel Sanna e Marc Serrats, frutto del progetto che ha prodotto il libro-disco distribuito gratuitamente in tutte le scuole algheresi.



Alle 22, il programma prevede il concerto di Yasmin Bradi e Marc Serrats. La festa sarà chiusa dal dj, con musica in catalano. È aperto il servizio bar con piatti freddi e panini caldi. La festa, organizzata dal Comitato del 2018, ha il patrocinio del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero e della Fondazione Banco di Sardegna, con la collaborazione della Plataforma per la llengua e dell'associazione Saber i sabor.