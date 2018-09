Condividi | Red 7:11 Prosegue l´azione di contrasto allo spaccio ed alla diffusione di sostanze stupefacenti da parte della Guardia di finanza. Sequestrati 9,36grammi di hashish, 3grammi di cocaina ed uno spinello. Otto le persone segnalate alla Prefettura Servizio antidroga a Cagliari



CAGLIARI - Durante le quotidiane attività di controllo economico del territorio, con particolare indirizzo al contrasto allo spaccio ed alla diffusione delle sostanze stupefacenti, le Fiamme gialle del Comando provinciale di Cagliari, con l'impiego delle unità cinofile, hanno effettuato diversi interventi. A Villasimius, durante posti di controllo lungo le arterie principali, i finanzieri hanno fermato quattro giovani, rispettivamente di 27, 23, 20 e 19 anni, trovati in possesso, complessivamente, di 3,4grammi di hashish e di uno spinello.



A Cagliari, le Fiamme gialle hanno individuato, lungo le vie del centro cittadino, un 29enne ed un 25enne trovati in possesso, complessivamente di 3.6grammi di hashish. Nel porto di Cagliari, sono stati rinvenuti 2,36grammi di hashish nella disponibilità di un 28enne appena sceso da un traghetto proveniente da Palermo.



Allo scalo aeroportuale di Elmas, un 43enne spagnolo è stato trovato in possesso di 3grammi di cocaina. Dall'inizio dell'anno, sono 294 le persone segnalate alla locale Autorità prefettizia a seguito dei controlli operati a contrasto della diffusione di sostanze stupefacenti, mentre sedici sono state quelle denunciate all'Autorità giudiziaria e cinque quelle arrestate.