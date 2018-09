Condividi | Mimmo Pirisi 9:27 L'opinione di Mimmo Pirisi Legge Urbanistica, incontriamo la città



In vista dell’importante arrivo in Consiglio regionale dell’attesa nuova Legge Urbanistica realizzata dall’assessore Cristiano Erriu in collaborazione con la maggioranza di Centrosinistra, il gruppo consigliare del Partito democratico di Alghero, in sintonia con la segretaria cittadina e collaborazione con il consigliere regionale Raimondo Cacciotto e l’assessore Alessandro Balzani, ha intenzione di organizzare nei prossimi giorni un incontro aperto al contributo della città, dei tecnici, delle forze politiche, sindacali e ambientaliste finalizzato a conoscere nei particolare la proposta di legge e per raccogliere contributi finalizzati a migliorarne la dove fosse possibile una legge fondamentale per lo sviluppo del territorio e punto improrogabile del programma della Giunta.



Nelle prossime ore, verranno individuati il luogo e l’orario e di conseguenza saranno comunicati. Nel frattempo, plaudiamo a tale passaggio in Regione, che finalizza il raggiungimento di un punto programmatico fondamentale della Giunta Pigliaru e in particolare del Partito democratico.



* capogruppo del Partito democratico di Alghero