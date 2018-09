Condividi | Red 9:43 Da martedì scorso a lunedì 10 settembre, nella sede del Parco naturale di Porto Conte, a Tramariglio, ventiquattro ragazze e ragazzi provenienti da diversi Paesi europei stanno lavorando per lo sviluppo della fase tre del progetto "Agro-Tourism itineraty to sustainable change" Progetto Atisc a Casa Gioiosa



ALGHERO - Da martedì scorso a lunedì 10 settembre, nella sede del Parco naturale di Porto Conte, a Tramariglio, ventiquattro ragazze e ragazzi provenienti da diversi Paesi europei stanno lavorando per lo sviluppo della fase tre del progetto: “Agro-Tourism itineraty to sustainable change”. Un progetto di Capacity building nel settore “Erasmus plus youth”, che intende sviluppare l’Agro-turismo quale strumento di occupabilità giovanile, solidarietà sociale e sostenibilità ambientale in comunità rurali svantaggiate.



