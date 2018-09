Condividi | Red 10:11 Prosegue la Rassegna Internazionale Organistica, organizzata dall’associazione Arte in Musica. Nella cattedrale di Santa Maria, in programma questa sera il concerto dell´organista “Il repertorio organistico barocco” Festival del Mediterraneo: Simona Fruscella ad Alghero



ALGHERO - Prosegue questa sera (sabato), nel duomo di Alghero, la 18esima Rassegna internazionale organistica, inserita nel calendario del Festival del Mediterraneo, organizzato dall’associazione Arte in musica. Nella cattedrale di Santa Maria, con inizio alle 21, Simona Fruscella proporrà un concerto dedicato al repertorio organistico barocco.



Il Festival del Mediterraneo 2018 è organizzato e promosso dall’Associazione culturale Arte in musica, con il contributo ed il patrocinio della Regione Sardegna (Assessorato alla Cultura e Presidenza del Consiglio), delle Fondazioni di Sardegna ed Alghero, affiancate dai Comuni di Sassari, Alghero, Orosei, Irgoli e Nulvi, che hanno aderito al progetto. Al Festival del Mediterraneo partecipano anche le diocesi di Sassari, Alghero-Bosa e Tempio-Ampurias ed altre associazioni culturali e musicali. Inoltre, la Rassegna internazionale organistica, che vede il maestro Ugo Spanu nel ruolo di coordinatore artistico, quest’anno è gemellata con il Festival “Healey Willan”, manifestazione organizzata a Chicago e che comprende concerti in tutto il mondo inseriti in un unico cartellone.



Il programma del concerto di sabato comprenderà composizioni di Sweelinck (Est-ce Mars-Variations on secular songs), Buxtehude (Passacaglia in Re min. BuxWv161), Bach (Wenn wir in höchsten Nöten Bwv668a e Fantasia e fuga in A moll Bwv561) e Mendelssohn (Orgelsonata opus 65 n.III). Ed ancora, Yon (Humoresque “Organo primitivo”), Ravanello (Preludio op.50 n.1 e Preghiera op.50 n.2), Rossini (Ouverture “La Gazza ladra”, trascrizione per organo di Fruscella), Léfébure-Wély (Sortie in Eb).



