L'Associazione culturale Capoterra2000 & EmmeComunicazione continua a girare la Sardegna e raggiunge Sassari. Così, questa sera (sabato), alle 21, presenta in Piazza Fiume un evento di moda e spettacolo patrocinato dal Comune di Sassari, in collaborazione con la Sarip group di Andrea Piras Notte di stelle a Sassari



SASSARI - L’Associazione culturale Capoterra2000 & EmmeComunicazione continua a girare la Sardegna e raggiunge Sassari. Così, questa sera (sabato), alle 21, presenta in Piazza Fiume “Notte di stelle”, evento di moda e spettacolo patrocinato dal Comune di Sassari, in collaborazione con la Sarip group di Andrea Piras.



Attesa la presenza del maestro Elio Pulli. In questa circostanza, l’artista sassarese sarà omaggiato di una targa creata ad hoc. «Un riconoscimento alla sua arte poliedrica che, dopo tante primavere, continua a sorprendere ed emozionare», dichiara Mariano Marras, presidente dell’associazione. Un attestato di credito professionale anche al presentatore Alberto Cocco, protagonista di tante serate targate “Capoterra2000”.



In quest'occasione, l’antica Piazza Fiume si trasformerà in passerella. Un percorso emozionante attraverso le trame della moda, la cui bellezza è degna della più vivida memoria sassarese. L’evento, condotto dal direttore di Radio Internazionale Maria Pintore e dalla presentatrice Arianna Accorte, vedrà sfilare le creazioni di Giovanni Cherchi, Maria Conte, Luca Cosseddu, Silvia Franca, Simona Goxhoi, Giusy Mura, Irene Piccinnu, Paola Sailis, Daniele Sitzia, Paola Tangianu e Monia Taras. In scena, anche i virtuosismi canori di Franca Pinna, Enrica Pintus e Angelica Ibba.



