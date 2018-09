Condividi | Red 13:13 Prenderà il via giovedì 13 settembre una successiva fase degli interventi di messa in sicurezza dell´arteria viaria che mette in comunicazione la città di Sassari con il litoral Continuano i lavori sulla Buddi Buddi



SASSARI - Procedono a ritmo serrato i lavori sulla Buddi Buddi. Prenderà il via giovedì 13 settembre una successiva fase degli interventi di messa in sicurezza dell'arteria viaria che mette in comunicazione la città di Sassari con il litorale. La strada, nel tratto che va dalla rotatoria successiva al bar Graziella e fino all'inizio della quattro corsie (tratto di competenza della Provincia di Sassari), in corrispondenza della chiesetta di Zuari, sarà chiusa per circa venti giorni, fino a lunedì 8 ottobre, salvo imprevisti. L'area interessata sarà completamente interdetta al traffico, ma sarà garantito l'accesso ai mezzi di soccorso ed ai soli residenti che si affacciano sull'area del cantiere.



«L'impegno dell'Amministrazione, preso con i cittadini durante l'incontro dello scorso maggio, è stato e continua a essere quello di apportare il minimo disagio ai residenti e agli automobilisti. Durante la stagione estiva è stato garantito il transito – spiega l'assessore comunale alle Politiche per le infrastrutture della mobilità Antonio Piu - l'impresa ha lavorato a traffico aperto, ma in questa successiva fase si rende necessario chiudere quel tratto. Diversamente da quanto preventivato, l'interruzione sarà attiva per circa venti giorni, non per due mesi». Il passaggio per i soli residenti sarà garantito grazie alle strade di penetrazione, quindi sfruttando la viabilità secondaria dell'agro. La cartellonistica segnalerà con anticipo la chiusura della strada. Conclusa questa fase di lavori, sarà riaperta la semicarreggiata discendente lato mare a doppio senso.



Per ciò che riguarda il trasporto pubblico, l'Atp, che ha preso parte alle riunioni di coordinamento, provvederà a fornire, già da lunedì 10 settembre, i dettagli circa il servizio sostitutivo, atto a garantire il trasporto pubblico locale e quello scolastico. «La soluzione adottata, sia nella modalità che nella tempistica, – tiene a sottolineare il coordinatore per la sicurezza Roberto Ginesu - è frutto della volontà di garantire la massima sicurezza alle persone che percorrono la strada e agli operai che lavorano nel cantiere». «Per rendere completamente funzionale questa importante arteria viaria – conclude Piu – il Comune ha investito una somma pari a un milione e 600mila euro. L'Amministrazione manterrà la promessa fatta: entro l'anno sarà messa la parola fine al cantiere sulla Buddi Buddi».