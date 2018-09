Condividi | Red 21:12 Dopo i buoni risultati avuti lo scorso anno, lunedì 10 settembre ricomincia la stagione agonistica della compagine algherese. La società di Via Diez inizia la preparazione in vista dei campionati maschili e femminili di pallavolo, che vedranno impegnate svariate squadre Lunedì inizia la stagione della Gymnasium



ALGHERO - Dopo i buoni risultati avuti lo scorso anno, lunedì 10 settembre ricomincia la stagione agonistica della Gymnasium volley Alghero. La società di Via Diez inizia la preparazione in vista dei campionati maschili e femminili di pallavolo, che vedranno impegnate svariate squadre.



A questo proposito, il sodalizio algherese ha annunciato l'apertura delle iscrizioni per l'anno 2018/19 ed invita tutti i ragazzi e le ragazze interessati ad effettuare alcune lezioni di prova gratuite nella palestra dell'Istituto Tecnico di Via Diez. Per informazioni, si può telefonare ai numeri 328/2109576, 338/4124389 o 347/7993697, ed invita gli interessati a visitare la pagina Facebook dedicata.