Euro beach soccer: Italia in finale

ALGHERO - La città di Alghero porta davvero bene agli Azzurri. L'Italia si è qualificata per la finale dellEuro beach soccer League, i Campionati europei che si concludono oggi ad Alghero. Alle 17.45, sulla sabbia della beach Arena allestita sul Lido San Giovanni, gli azzurri affronteranno la Spagna.



Gli azzurri hanno vinto il girone B battendo 5-4 la Bielorussia nella prima giornata, la Russia 6-5 ai supplementari e ieri, con lo stesso risultato e sempre all'extra-time l'Ucraina. Ucraini che erano riusciti riaprire una sfida che sembrava già chiuso dopo due tempi.



Nel primo, i gol di Gori e Zurlo su rigore hanno portato in doppio vantaggio l'Italia. Nel secondo tempo, al 3-0 di Gori rispondeva Voitok e a Di Palma il rigore di Khyzhniak. La tripletta di Gori chiudeva il secondo tempo sul 5-2. Terzo tempo con l'Ucraina che tentava il tutto per tutto fino a pareggiare, grazie ad una doppietta di Makeiv ed al rigore di Glutskyi. Si va ai supplementari e decide ancora Gabriele Gori, che oggi inseguirà la 200esima rete in maglia azzurra.