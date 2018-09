video Condividi | Red 22:51 Azzurri sul tetto del Vecchio continente. Dopo il 2-2 nei tempi regolamentari ed il niente di fatto nel supplementare, i ragazi del ct Del Duca hanno battuto la Spagna per 9-8 grazie ai tiri dal dischetto ad oltranza Beach soccer: Italia campione d´Europa ad Alghero



ALGHERO – Dopo tre tempi regolamentari, un tempo supplementare e 14 calci di rigore, è arrivato il boato della Beach arena: l'Italia è campione d'Europa. E' finita nel migliore dei modi l'edizione 2018 dell'Euro beach soccer league, ospitata ad Alghero nella struttura creata ad hoc nel Lido San Giovanni: dopo tredici anni, gli azzurri tornano per la seconda volta sul tetto del Vecchio continente.



La sfida si sblocca al 19', grazie ad un calcio di punizione di Alessio Frainetti. Ma quattro minuti dopo, una conclusione mancina di Llorenc vale l'1-1. Alla mezz'ora, Paolo Palmacci rasforma il rigore del 2-1, realizzando il suo gol numero 204 in Nazionale, ma ancora una volta, una dozzina di secondi dopo, Llorenc inventa il 2-2 in rovesciata. Passato il supplementare, si decide tutto ai rigori. Precisi gli azzurri Chiavaro, Gori, Zurlo, capitan Corosiniti, Frainetti, Palazzolo e Palmacci, la firma sulla coppa la mette il portiere Simone Del Mestre, che in tuffo respinge il penalty di José Enrique e manda l’Italbeach in paradiso.



ITALIA-SPAGNA 9-8 dcr. (2-2):

ITALIA: Carpita, Chiavaro, Marinai, Ramacciotti, Corosiniti, Zurlo, Gori, Palmacci, Palazzolo, Frainetti, Del Mestre. Allenatore Emiliano Del Duca.

SPAGNA: Dona, Antonio, Cintas, F.Guisado, Adri Frutos, Eduard, Llorenc, Chiky, David, Josè Enrique, Pablo. Allenatore Joaquin Alonso.

ARBITRI: Pereira Almeida (Portogallo), Borisevics (Lettonia) e Guenther (Germania).

RETI: 7’st Frainetti, 10’st Llorenc, 9’tt Palmacci (rig.), 9’tt Llorenc.

RIGORI: Chiavaro gol, Llorenc gol, Gori gol, Antonio gol, Zurlo gol, Chiky gol, Corosiniti gol, Cintas gol, Frainetti gol, Eduard gol, Palazzolo gol, Adri Frutos gol, Palmacci gol, Josè Enrique parato.



I risultati delle Supefinal dell’Euro beach soccer league.

Settimo-ottavo posto: Azerbaigian-Ucraina 1-5;

Quinto-sesto: Svizzera-Bielorussia 5-7;

Terzo-quarto: Portogallo-Russia 7-6 dcr (4-4);

