Ad Olbia, Dinamo ko con l´Efes Istanbul

SASSARI - L’Anadolu Efes Istanbul conquista la prima edizione del Trofeo Dimo Store Euronics sul parquet del PalAltogusto di Olbia vincendo 70-60 sul Banco di Sardegna Dinamo Sassari. Al termine di una sfida combattuta gli uomini di coach Ataman trovano al 30’ il break per portarsi avanti con autorità e aggiudicarsi il trofeo. Si chiude una due-giorni di grande basket al Geovillage, con quattro club di caratura europea a contendersi il trofeo. Per gli uomini di coach Vincenzo Esposito l’opportunità di rivincita con il team turco sarà martedì 11 settembre, quando le due squadre si affronteranno per il Trofeo Città di Nuoro “Su Redentore” al PalaDonBosco di Nuoro.



Starting five biancoblu con Spissu, Petteway, Magro, Gentile e Thomas, coach Ataman manda in campo Beaubois, Moerman, Ilyasoglu, Anderson e Dunston. La Dinamo parte forte, firmando un break di 9punti: apre le danze Petteway dall’arco, lo segue Spissu che infila due bombe che fanno esplodere il PalAltogusto. I turchi si sbloccano dalla lunetta con Dunston: Moerman, Beaubois e Ilyasoglu sfruttano le tante infrazioni dei sassaresi per riportarsi a -1. Coach Esposito ruota i suoi uomini, Thomas “on fire” suona la carica dai 6,75: Gentile e Devecchi scrivono il +8. L’Anadolu resta a contatto e Beaubois chiude dalla lunetta la prima frazione 20-15. Un secondo quarto da 7-17 vede il Banco completamente in “burnout”, con un attacco farraginoso e poco efficace. Per contro, l’Anadolu trova fluidità e circolazione di palla, punendo la difesa sassarese. Secondo quarto chiuso sul 27-32.



Al rientro dall'intervallo lungo, Jack Cooley riporta i suoi a contatto: il 2+1 di Thomas vale il sorpasso. In campo si alza il ritmo ed il match diventa una danza punto a punto: botta e risposta tra Beaubois (rebus per la difesa isolana) e Gentile. È ancora il numero 1 blu a trascinare Istanbul avanti. Polonara si carica la squadra sulle spalle: per lui canestro and one e bomba che fanno esplodere il GeoPalace. 2+1 di Diop ed il Banco mette la testa avanti, Polonara dalla media scrive 47-45 al 30’. L’ultimo quarto si apre con un parziale di 12-1 per l’Efes (48-57): Vincenzo Esposito ci vuole parlare su. Moerman scrive +8, Diop e Petteway accorciano, ma Istanbul resta in controllo. Finisce 60-70 e l’Anadolu Efes Istanbul si aggiudica il Trofeo.



BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI-ANADOLU EFES ISTANBUL 60-70:

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 6, Re, Smith, Petteway 12, Devecchi 2, Magro, Gentile 5, Thomas 10, Polonara 12, Diop 6, Cooley 7. Coach Vincenzo Esposito.

ANADOLU EFES ISTANBUL: Larkin, Beaubois 15, Avsar, Saybir, Batuk 1, Bitim 10, Motum 5, Moerman 22, Ilyasoglu 2, Pleiss, Anderson 7, Dunston 8. Coach Ergin Ataman.

ARBITRI: Alessandro Martolini, Valerio Grigioni e Giulio Pepponi.

PARZIALI: 20-15, 27-32, 47-45.



