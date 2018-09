Condividi | Red 13:07 Sabato mattina, il sindaco di Sassari ha coordinato l’assise promossa dalla Consulta nazionale delle Città medie, nell’ambito della prima edizione del “Download innovation festival”, la conferenza dell’Innovazione tecnologica, dei giovani e delle opportunità, patrocinato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane Road show Anci, c'è anche Sanna



SASSARI - Sabato mattina, il sindaco di Sassari Nicola Sanna ha coordinato l’assise del road show promosso dalla Consulta nazionale delle Città medie dell’Anci, tenutosi a Bergamo nell’ambito della prima edizione del “Download innovation festival”, la conferenza dell’Innovazione tecnologica, dei giovani e delle opportunità, patrocinato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane. La quarta tappa del road show, dopo “Sassari città sostenibile”, “Arezzo città della manifattura artistica dell'oro” e “Cosenza città del governo del territorio”, si propone di far conoscere, valorizzare e promuovere l’eccellenza dei territori.



“Bergamo e le Città dell’Innovazione tecnologica” è stato il tema introdotto dal sindaco Giorgio Gori, che dicendo “Innovazione o morte”, ha voluto porre l'accento sulla necessità per i Comuni e per la Pubblica amministrazione di essere contemporanea all’evoluzione digitale e tecnologica. Sanna, presidente della Consulta delle Città medie e pianificazione strategica Anci, è intervenuto ricordando che «la città di Sassari ha messo a disposizione dei cittadini un’applicazione per smartphone, “Municip.io”, che consente di segnalare tempestivamente ogni anomalia nel servizio di raccolta dei rifiuti urbani, inviando direttamente foto geo-referenziate al settore competente che provvede a risolvere il problema e comunicare la soluzione all’utente. Una seconda applicazione a disposizione dei cittadini è quella dedicata al bike sharing».



Sul fronte dei nuovi progetti, il primo cittadino sassarese ha illustrato quelli relativi alla digitalizzazione delle imprese commerciali che operano nei centri storici e del settore culturale, museale e turistico dei Comuni della rete metropolitana del nord Sardegna, recentemente finanziati nell’ambito della programmazione territoriale integrata. «Nel primo caso si tratta – ha proseguito Nicola Sanna – di rendere iperdigitali i negozi di vicinato che accanto alla tradizionale conoscenza e affabilità del negoziante puntino ad incrementare le competenze digitali al fine di rendere un efficiente e innovativo servizio al cliente anche nell'acquisto on line di prodotti a lui graditi e non presenti nella vetrina. Nel secondo progetto tutto il sistema territoriale museale, culturale, artistico e dello spettacolo verrà convogliato in una piattaforma digitale territoriale a disposizione di tutti i turisti o utenti residenti che intendono usufruire dei servizi culturali e ricreativi».



Inoltre, al confronto hanno partecipato Raffaella Florio (capo Dipartimento Città medie e pianificazione strategica Anci), Danilo Moriero (responsabile Comunicazione Anci) ed i sindaci di Arezzo, Campobasso, Pavia, Trento e Reggio Emilia. È intervenuto Elio Gullo, direttore dell’Ufficio per l’innovazione e la digitalizzazione del Dipartimento della funzione pubblica del Ministero per la Pubblica amministrazione. Ha concluso i lavori Antonella Galdi, vicesegretario generale Anci e responsabile dell'Area Innovazione tecnologica.



