InfoAlghero, chiusure a Fertilia e in borgata



ALGHERO - Nelle giornate di mercoledì 12 e giovedì 13 settembre saranno chiuse le sedi distaccate dell'InfoAlghero di Fertilia e Santa Maria La Palma, per consentire al personale di partecipare ad un corso di formazione del personale. Sarà comunque operativa la sede di Alghero dei Servizi Demografici e l'InfoAlghero in largo Lo Quarte nel piazzale interno presso la Fondazione Alghero.