Notte di stelle: successo di pubblico a Sassari

SASSARI - Un altro eccellente risultato per l’Associazione culturale Capoterra2000 & EmmeComunicazione. Successo di pubblico, sabato sera, a “Notte di stelle”, in Piazza Fiume, a Sassari, l’evento di moda e spettacolo patrocinato dal Comune di Sassari, in collaborazione con la Sarip group. Celebrata la presenza dell’artista sassarese Elio Pulli che, nel ritirare un riconoscimento alla sua carriera, ha regalato agli astanti perle di saggezza: «la vita è arte. L’arte è tutto, poiché dona amore e le cose più belle. E ci aiuta ad arrivare al futuro».



Omaggio anche all’eclettica professionalità di Alberto Cocco, che invita «a far valere le ragioni della bellezza, della forza e delle idee, in nome del pragmatismo di una Sardegna che deve rimanere unita». Presente a Notte di stelle l’assessore comunale alla Cultura ed al turismo Manuela Palitta che, riallacciandosi all’intervento del maestro Pulli, dichiara: «mi piacerebbe che l’amore per la nostra città, per la nostra cultura e per l’arte possa risvegliare in noi quel desiderio di fare bene, in maniera eccellente, quello che sappiamo fare. Partendo dal cuore».



Per Notte di stelle, Piazza Fiume si è trasformata in una passerella. Un percorso emozionale a forma di “T” attraverso gli orditi della moda, il cui glamour ha restituito battiti al vecchio cuore di Sassari. L’evento, condotto magistralmente dalla regina della radio Maria Pintore e dalla presentatrice Arianna Accorte, ha visto sfilare le creazioni di Maria Conte, Luca Cosseddu, Silvia Franca, Simona Goxhoi, Giusy Mura, Irene Piccinnu, Paola Sailis, Daniele Sitzia, Paola Tangianu e Monia Taras. Il pubblico ha potuto godere delle performance canore di Franca Pinna, Enrica Pintus ed Angelica Ibba.



Nella foto: Arianna Accorte e Maria Pintore