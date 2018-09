Condividi | Red 14:53 Conclusa a Nuoro e provincia l´operazione 2018 della Polizia di Stato, che nel corso della stagione ha identificato oltre ottocento persone e ha controllato più di cinquecento veicoli Estate sicura nel Nuorese: 1300 controlli



NUORO - Per tutto il periodo estivo, a partire dal 2 luglio, la Polizia di Stato ha pianificato ed attuato a livello nazionale l’operazione ad alto impatto "Estate sicura" 2018, coordinata dal Servizio Controllo del territorio della Direzione centrale anticrimine e finalizzata al contrasto del fenomeno dei furti in abitazione e dei reati cosidetti “predatori”. Venerdì, si è conclusa la quinta ed ultima fase (periodo 4-6 settembre) dell'operazione svoltasi simultaneamente in varie città italiane tra cui il capoluogo barbaricino.



Nel Nuorese, sono stati messi in campo settantotto veicoli e impiegati 154 poliziotti appartenenti alle sezioni volanti della Questura di Nuoro e dei suoi sette Commissariati di Pubblica sicurezza (Gavoi, Lanusei, Macomer, Orgosolo, Ottana, Siniscola e Tortolì), con iel personale della Squadra Mobile, della Digos, della Polizia Stradale e del Reparto Prevenzione crimine Sardegna. Sono stati attuati due posti di blocco, rispettivamente nell’Ogliastra ed a Budoni.



