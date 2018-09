Condividi | M.P. 16:10 Successo sabato sera per il contenitore di spettacoli tra il Corso Vittorio Emanuele e via Sassari. Tanta buona musica, mentre le luci nelle strade e nelle piazze, e gli addobbi delle vetrine dei negozi, coloravano il centro di Porto Torres Porto Torres: successo per la Notte Colorata



PORTO TORRES - I bambini affascinati dalle performance di trampolieri e mangiafuoco. Gli adulti in fila per degustare caldi panini, panadas, marmellata allo zafferano, birra e cocktail speciali. E tra il Corso Vittorio Emanuele e via Sassari tanta buona musica, mentre le luci nelle strade e nelle piazze, e gli addobbi delle vetrine dei negozi, coloravano il centro di Porto Torres.



La Notte Colorata, iniziativa proposta sabato scorso dall'amministrazione comunale con la collaborazione dei commercianti che hanno aderito, è stata un successo. «Tanti cittadini, ma anche molti turisti hanno frequentato il centro vestito a festa. Francesi, spagnoli, alcuni inglesi e persone arrivate dal circondario – afferma l'assessora alla Cultura, Mara Rassu – hanno accolto positivamente i diversi eventi che abbiamo organizzato nel cuore della città. Abbiamo cercato di attirare i visitatori ospiti nelle strutture della Marina di Sorso e tanti sono arrivati proprio da lì per “vivere” la nostra Notte Colorata. Un successo oltre le aspettative. Con l'estensione dell'isola pedonale in via Sassari è stata creata un'occasione di aggregazione anche in quella zona, dove sono presenti diverse attività commerciali».



Esibizioni itineranti con la ruota Cyr, mangiafuoco, giocolieri, trampolieri, truccabimbi, spettacoli di bolle di sapone, scultori di palloncini e giochi gonfiabili degli artisti di Piccino Picciò sono state tra le attrazioni più seguite da famiglie e bambini. Tanti applausi anche per gli artisti che si sono esibiti negli spazi dedicati alla musica live organizzati dal Comune di Porto Torres: Ilenia Romano & Rostyslav Prachun nella parte iniziale del Corso, i Milestones nei pressi del Palazzo del Marchese e Antonello Coradduzza con Paolo Erre nello stand tra via Sassari e via Bixio.



Le luci colorate di Rockhaus Blustudio hanno illuminato la Chiesa della Consolata, il portico del Palazzo Comunale e la parte bassa del Corso Vittorio Emanuele. Apprezzati anche il Museo multimediale itinerante dedicato ad Andrea Parodi (Fondazione Andrea Parodi), gli stand degli artigiani e degli operatori dell'ingegno riuniti nell'associazione Agrifoglio e le degustazioni di zafferano delle Tenute Giogante di Ploaghe. Alcuni eventi collaterali sono stati promossi dai commercianti, come il Dj set di Alessandro Adorna a cura di Gatto Nero Pub e la baby dance più la serata danzante di Max Dance ideati da Light Cafè, Cannabis Square, Lion Pub, The Crossing's, Farmacia Rubattu, La Fata dei Bambini, Cinquerrui, Vela Sport, Tabacchi Souvenir's di Gavino Fois, Multimira, Ceramiche aritistiche Fabrizio Budroni e Boutique di Paola Falchi.



