Transnational Pitch, in Sardegna l'evento clou di MarittimoTech Startup, Sassari e Alghero per due giorni capitali dell'Alto Tirreno. Biotecnologie, energie rinnovabili, turismo innovativo, nautica e cantieristica navale 30 startup in gara a Sassari e Alghero



ALGHERO - Oltre trenta startup da Italia, Francia e Corsica si ritrovano per sviluppare la propria idea d’impresa in un’intensa “due-giorni” tra Sassari e Alghero. È l’evento Transnational Pitch, inserito nel progetto comunitario MarittimoTech, – Acceleratore Transfrontaliero di Startup - finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma di Cooperazione Italia-Francia Marittimo 2014-2020.



Il Progetto che coinvolge cinque regioni dell’Alto Tirreno (Sardegna, Liguria, Toscana, Corsica e Francia-Alpi Marittime) vede come soggetti attuatori per la Sardegna Promocamera – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Sassari-Nord Sardegna e il Consorzio industriale provinciale di Sassari e ha come obiettivo quello di concepire, sviluppare, sperimentare e rendere stabile un Acceleratore transfrontaliero di start-up centrato sulle filiere “blu” e “verdi”: biotecnologie, energie rinnovabili, turismo innovativo, nautica e cantieristica navale.



Giovedì 13 settembre, alle ore 10, nel cuore dell'evento, la sala conferenze di Promocamera in via Predda Niedda 18 a Sassari aprirà le porte ai giornalisti per un incontro alla presenza dei partecipanti. Parteciperanno la Presidente di Promocamera Maria Amelia Lai, il Presidente della Camera di Commercio di Sassari-Nord Sardegna Gavino Sini, il Presidente del Consorzio industriale provinciale di Sassari Pasquale Taula (nella foto) e i rappresentanti degli altri partner istituzionali di Corsica, Francia, Toscana e Liguria.