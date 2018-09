video Condividi | M.T. 10:05 Una vera e propria liberazione. Per Nino Scognamillo la nuova destinazione del Centro Anziani a Fertilia è questo. Abbandonato il vetusto e invivibile immobile di Viale della Resistenza, la nuova struttura sarà certamente più consona alle esigenze dei nonnini di Alghero. Le sue parole «Addio Cra, finalmente a Fertilia»



ALGHERO - «Finalmente. Non vedevo l'ora». Con queste parole Nino Scognamillo, uno dei 74 anziani ospitati dal Cra di Alghero, accoglie la nuova residenza di Fertilia. All'aria aperta, quì potrà curare il verde e occuparsi di piccoli ortaggi. Ed in effetti, al netto di tutte le migliorie già programmate per rendere il più ospitale possibile l'ex ostello, la tranquillità del luogo e l'organizzazione delle case-alloggio potrà rappresentare una soluzione d'élite rispetto al vetusto e invivibile immobile, alle innumerevoli barriere dell'ex e alla commistione di servizi del passato.