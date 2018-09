Condividi | S.O. 19:05 Lo afferma il segretario generale della Uiltrasporti Sardegna William Zonca dopo il consiglio comunale aperto sulla vertenza AirItaly, tenutosi questa mattina (lunedì) ad Olbia AirItaly, la Uil convoca Di Maio



OLBIA - «Chiediamo l’immediata convocazione dal ministro Di Maio per aprire il tavolo di crisi in cui AirItaly metta finalmente sul piatto il suo concreto piano industriale». Lo afferma il segretario generale della Uiltrasporti Sardegna William Zonca (nella foto) dopo il consiglio comunale aperto sulla vertenza AirItaly, tenutosi questa mattina (lunedì) ad Olbia alla presenza dei rappresentanti dei lavoratori, delle parti sociali e dei rappresentanti delle istituzioni.



«Dopo l’intervento della Regione e quello dei nostri rappresentanti nelle sedi istituzionali nazionali è ora necessaria una decisa e ferma presa di posizione del governo nazionale che consenta di scongiurare i 51 trasferimenti e tenere ad Olbia i lavoratori sardi – prosegue Zonca -. Ribadiamo la nostra richiesta all’azienda di una moratoria, con l’avvertimento che non condivideremo alcuna azione unilaterale senza essere a conoscenza del piano industriale di AirItaly che consenta di gestire in maniera non traumatica questa situazione».



