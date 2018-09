Condividi | Red 21:02 Il giovanissimo portacolori del Tc Alghero ha raggiunto le semifinali del prestigioso torneo nazionale Under 12 Porro Lambertenghi, disputato sui campi dello storico Tc Alberto Bonacossa Milano e valevole per il titolo di campione italiano 2018 Lorenzo Carboni semifinalista alla Lambertenghi



ALGHERO - Ottima trasferta per il giovane portacolori del Tc Alghero Lorenzo Carboni, che ha raggiunto le semifinali del prestigioso torneo nazionale Under 12 Porro Lambertenghi, disputato sui campi dello storico Tc Alberto Bonacossa Milano e valevole per il titolo di campione italiano 2018. Accompagnato dal maestro Giancarlo Di Meo, ha superato nell'ordine Pizzigoni, Marietti, Battiston e la testa di serie numero 3 Giorgio Gatto (6-3, 6-2), per poi cede in semifinale 3-6, 6-2, 6-0 contro il numero 2 del seeding Daniele Rapagnetta.



Carboni (che aveva già battuto il suo avversario 6-3, 6-1 un mese fa) ha vinto il primo set per 6-3, ma in vantaggio 1-0, 15-40, è stato sfortunato, con due palle finite sul nastro, che avrebbero potuto dare una svolta diversa alla sfida. Invece, da li in poi non è più riuscito a dare la stesa aggressività e continuità, che fino ad allora aveva caratterizzato il suo gioco.



Da li in poi, due set incolori hanno dato il pass per la finale a Rapagnetta, che poi ha perso 5-7, 7-6, 6-1 contro il genovese Guglielmo Verdese. Altrettanto buona la prestazione di Lorenzo Carboni in doppio, giocato in coppia con il palermitano Federico Cinà (figlio di Francesco, ex coach, tra le altre, di Roberta Vinci) e sconfitti in due set in semifinale dai campioni uscenti, il siracusano Sebastiano Coccola ed il forlivese Lorenzo Angelini.



Nella foto: Lorenzo Carboni