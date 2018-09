Condividi | Red 12:13 Domani mattina, nelle sale dell´ex Manifattura tabacchi, in Via San Lucifero, a Cagliari, è in programma la conferenza stampa di presentazione della 21esima edizione del festival Forma e poesia nel jazz: si parte



CAGLIARI - Appuntamento di inizio autunno a Cagliari con Forma e poesia nel jazz: da giovedì 27 a domenica 30 settembre, ritorna il festival organizzato dall'omonima cooperativa, quest’anno alla sua 21esima edizione. E saranno quattro giornate con tanta musica nei ritrovati spazi dell’ex Manifattura tabacchi: tre set diversi per ciascuna serata, con nomi di primo piano della scena jazzistica italiana.



Musica, ma non solo: sono infatti previsti anche incontri, laboratori per bambini, escursioni guidate, momenti dedicati al gusto del palato ed altro ancora, a completare un cartellone denso e variegato che verrà presentato alla stampa domani, mercoledì 12 settembre, alle 11, all'ExMà di Cagliari, in Via San Lucifero, dal direttore artistico Nicola Spiga. L'edizione 2018 del festival è organizzata con il contributo degli Assessorati regionali al Turismo ed allo Spettacolo e attività culturali, della Fondazione di Sardegna e del Comune di Cagliari, con la collaborazione di Arst-Metro Cagliari, Fiab Cagliari, Abc Sardegna-Associazione bambini cerebrolesi Sardegna, Csm-Centro studi musicali Torre in pietra, Ambasciata del Belgio in Italia, Bflat, E.Ja energia, Theandric teatro nonviolento, Coldiretti Cagliari, Alla scoperta di..., Associazione Spazio per tempo ed Associazione Kromatica.