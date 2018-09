Condividi | A.S. 9:55 Il leggero calo (circa 2%) registrato in Riviera del Corallo sui pernottamenti di agosto nelle strutture convenzionate Federalberghi in linea col dato di luglio. Preoccupa invece il nord ovest Sardegna dove si registra una diminuzione dell´8% circa. Non sta meglio la Gallura con cali a doppia cifra Agosto: Alghero tiene, preoccupa l´hinterland



ALGHERO - La Riviera del Corallo tiene, e si conferma meta privilegiata per il turismo nell'Isola. I turisti negli alberghi ad Alghero, nel mese di agosto, registrano una lievissima contrazione rispetto all'annata super registrata nel 2017. In linea con i dati di luglio [



Preoccupa invece il nord ovest Sardegna dove si registra una diminuzione dell'8% circa (dati Federalberghi). Ma nel resto dell'Isola, in attesa dei dati ufficiali, si arriva a bruschi cali a doppia cifra: E' il caso della Gallura, dell'Iglesiente e dell'Oristanese.



I pochi pernottamenti persi dalle strutture alberghiere a luglio e agosto, per quanto concerne Alghero potrebbero essere la diretta conseguenza della mutata politica di promozione delle stesse strutture: non è un mistero, infatti, che la tariffa media a notte abbia segnato un rialzo tra il 5% e 20% rispetto al passato, facendo schizzare la località al secondo posto tra quelle più costose in Italia (seconda solo a Positano) [



