Tore Piana annuncia la partecipazione del simbolo giallo alle prossime elezioni regionali e la presentazione di liste Energie per l´Italia alle amministrative di Alghero e Sassari in programma a maggio 2019 Epi, Piana: liste a Sassari e Alghero



ALGHERO - La direzione regionale del partito di Energie Per L'Italia ha preso la decisione definitiva: sarà presente alle prossime elezioni regionali con una propria lista, nella coalizione di centro destra, sardista che dovrebbe andare a formarsi in ottica elettorale. «Non è una decisione facile - afferma Tore Piana (nella foto)- ma vogliamo fare questa scommessa convinti che il simbolo giallo di EPI possa sventolare nel prossimo consiglio regionale». «Faremo liste di donne e uomini nello spirito di un profondo rinnovamento, volti nuovi questa è la linea del partito, non solo per le liste alle regionali ma anche per quelle di Sassari e Alghero, dove ci presenteremo con il nostro simbolo giallo» sottolinea l'ex consigliere regionale. «A breve renderemo pubblici i nostri punti di programma a cui teniamo, in attesa di confrontarli con la coalizione e alcuni nomi di candidati nei singoli collegi» annuncia il segretario regionale.