Condividi | S.O. 10:40 «A ottobre avremo in città il sopralluogo della Commissione Via per la Sassari-Alghero, mentre si attende la risposta dell’Anas alle controdeduzioni proprio del Ministero dell’Ambiente». Le dichiarazioni del sindaco Mario Bruno 4 Corsie: passi avanti, palla al Governo



ALGHERO - «Il parere favorevole al progetto decretato dalla Regione Sardegna e le interlocuzioni col Ministero per i Beni e le Attività Culturali e col Ministero dell’Ambiente costituiscono importanti passi avanti. A ottobre avremo in città il sopralluogo della Commissione Via, mentre si attende la risposta dell’Anas alle controdeduzioni proprio del Ministero dell’Ambiente».



Lo sottolinea il sindaco di Alghero, Mario Bruno, che chiede ancora «uno sforzo decisivo, per fare in modo che il lungo lavoro di questi anni non vada perduto, e con esso si arrivi alla definitiva realizzazione dell'ultimo lotto della Sassari-Alghero, che comprende la nuova bretella per l'aeroporto e un tratto della Circonvallazione, per il quale il Governo e la Regione hanno impegnato un investimento consistente di oltre 150 milioni di euro. Si lavora per arrivare all'appalto entro il termine del 31 dicembre, ma in ogni caso c'è la volontà di mantenere le risorse da parte del Governo».



Così il Sindaco Mario Bruno, che in questi anni ha lavorato incessantemente al fianco dei numerosi enti ed uffici cui la pratica è stata sottoposta, ed oggi incassa con particolare soddisfazione i pareri della Giunta sarda sulla localizzazione della nuova Strada Statale 291 della Nurra. Mario Bruno, in costante contatto con la deputata algherese Paola Deiana, è stato impegnato anche lunedì a Roma. L’accoglimento delle prescrizioni del Cipe e il superamento delle criticità rilevate nella precedente procedura autorizzativa, dovrebbero consentire anche al Ministero dell'Ambiente e alla Commissione tecnica Via di rimodulare le posizioni a suo tempo assunte, esprimendo il definitivo parere favorevole sull’opera. Commenti ALGHERO - «Il parere favorevole al progetto decretato dalla Regione Sardegna e le interlocuzioni col Ministero per i Beni e le Attività Culturali e col Ministero dell’Ambiente costituiscono importanti passi avanti. A ottobre avremo in città il sopralluogo della Commissione, mentre si attende la risposta dell’Anas alle controdeduzioni proprio del Ministero dell’Ambiente».Lo sottolinea il sindaco di Alghero, Mario Bruno, che chiede ancora «uno sforzo decisivo, per fare in modo che il lungo lavoro di questi anni non vada perduto, e con esso si arrivi alla definitiva realizzazione dell'ultimo lotto della Sassari-Alghero, che comprende la nuova bretella per l'aeroporto e un tratto della Circonvallazione, per il quale il Governo e la Regione hanno impegnato un investimento consistente di oltre 150 milioni di euro. Si lavora per arrivare all'appalto entro il termine del 31 dicembre, ma in ogni caso c'è la volontà di mantenere le risorse da parte del Governo».Così il Sindaco Mario Bruno, che in questi anni ha lavorato incessantemente al fianco dei numerosi enti ed uffici cui la pratica è stata sottoposta, ed oggi incassa con particolare soddisfazione i pareri della Giunta sarda sulla localizzazione della nuova Strada Statale 291 della Nurra. Mario Bruno, in costante contatto con la deputata algherese Paola Deiana, è stato impegnato anche lunedì a Roma. L’accoglimento delle prescrizioni del Cipe e il superamento delle criticità rilevate nella precedente procedura autorizzativa, dovrebbero consentire anche al Ministero dell'Ambiente e alla Commissione tecnicadi rimodulare le posizioni a suo tempo assunte, esprimendo il definitivo parere favorevole sull’opera.