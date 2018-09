Condividi | Red 13:31 In programma giovedì mattina, nel Parco Tarragona, la presentazione alla stampa dell´evento che la Riviera del corallo dedica alle famiglie: da domenica 30 settembre a lunedì 8 ottobre, nove giorni di festa, spettacolo, cultura e tanto divertimento Tutto pronto per l´Alguer family festival 2018



ALGHERO – Alghero città sempre più a misura di famiglia. E' prevista per giovedì 13 settembre, alle 10.30, nel Parco Tarragona di Alghero, la presentazione alla stampa dell'Alguer family festival 2018, l'evento che la Riviera del corallo dedica alle famiglie.



In programma da domenica 30 settembre a lunedì 8 ottobre nove giorni di festa, spettacolo, cultura e tanto divertimento. Alla presentazione pubblica della manifestazione, oltre ai referenti dell'Ufficio Politiche familiari del Comune di Alghero che organizzano e coordinano il festival, parteciperanno il sindaco Mario Bruno, gli assessori comunali Lalla Cavazzuti e Gabriella Esposito, il presidente della Fondazione Alghero Massimo Cadeddu e tutti i responsabili delle numerose associazioni che collaborano all'iniziativa.