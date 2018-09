Condividi | Red 13:56 Un´autovettura con a bordo due persone, per cause non ancora chiarite è andata a sbattere contro un grosso albero. Nonostante i soccorsi, una 77enne è deceduta poche ore dopo Incidente mortale sull´Ottava-Platamona



SASSARI – Un incidente mortale si è registrato lungo la strada che da Ottava conduce alle spiagge di Platamona. Un'autovettura, con a bordo una coppia, per cause non ancora chiarite è andata a sbattere contro un grosso albero.



Pronto l'intervento del personale medico, che ha accompagnato marito e moglie all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Poche ore dopo, la donna, una 77enne, è deceduta a causa delle ferite riportate.