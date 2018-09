Condividi | Red 9:34 Venerdì e sabato, la chiesa campestre di Nostra Signora della Speranza ha ospitato l´edizione 2018 della festa, con il patrocinio del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero e della Fondazione Banco di Sardegna Cala il sipario sulla Festa de Les Maries



ALGHERO - Venerdì e sabato, la chiesa campestre di Nostra Signora della Speranza ha ospitato l'edizione 2018 della festa de Les Maries, con il patrocinio del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero e della Fondazione Banco di Sardegna. I devoti ed affezionati hanno partecipato ancor più numerosi delle scorse edizioni. Il Comitato Nostra Signora della Speranza, che da trentasei anni si occupa dell'organizzazione, da alcuni anni collabora con diverse associazioni che operano nel territorio di Alghero e che partecipano nella stesura del programma dei festeggiamenti civili.



L’associazione Saber i Sarbor propone una gara gastronomica dal 2013, anno in cui la tematica erano le “Tortes de la tradició algueresa i sarda”. Durante gli anni, le edizioni della gara hanno sempre avuto un’attenzione alla tradizione: nel 2014, “Dolços de la cultura algueresa i sarda”; nel 2015 e nel 2016, “Los plats de la tradició algueresa”; nel 2017, “Les verdures de la cuina algueresa”; quest’anno, “Copaça i plats de la tradició algueresa”, con la partecipazione dell’associazione Ammentu. Il primo premio è stato vinto daFilippo Ara, con la Copaça de peix.



Confermata la collaborazione con la Plataforma per la llengua, che ha curato gran parte dell’intrattenimento musicale, iniziando venerdì, con lo spettacolo della cantautrice catalana Meritxell Gené con l’artista algherese Claudio Gabriel Sanna, accompagnati da Salvatore Maltana, Paolo Zuddas e Dario Pinna. Gli stessi musicisti hanno accompagnato Sanna e Marc Serrats, che hanno diretto il concerto di “Mans Manetes. L’Alguer: Paraules cançons i veus de minyons” del sabato. Il concerto, frutto del progetto che ha prodotto il libro-disco per ragazzi, ha visto alternarsi Angel Maresca Lo Barber, Meritxell Gené ed i ragazzi, veri protagonisti della serata. La serata è proseguita con Yasmin Bradi accompagnata da Serrats, e si è conclusa con la musica in catalano del dj.



Grande partecipazione anche nei momenti religiosi, specialmente la Messa solenne e la Processione con la benedizione dei campi, accompagnata dalla Banda Musicale A.Dalerci. La festa de Les Maries si conferma uno spazio di autentica fede, tradizione ed algheresità. L'appuntamento è ora fissato per martedì 18 dicembre, alle 16, giorno in cui si terrà una messa in onore di Nostra Signora della Speranza.



Nella foto: anche il sindaco Mario Bruno partecipa alla festa Commenti ALGHERO - Venerdì e sabato, la chiesa campestre di Nostra Signora della Speranza ha ospitato l'edizione 2018 della festa de Les Maries, con il patrocinio del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero e della Fondazione Banco di Sardegna. I devoti ed affezionati hanno partecipato ancor più numerosi delle scorse edizioni. Il Comitato Nostra Signora della Speranza, che da trentasei anni si occupa dell'organizzazione, da alcuni anni collabora con diverse associazioni che operano nel territorio di Alghero e che partecipano nella stesura del programma dei festeggiamenti civili.L’associazione Saber i Sarbor propone una gara gastronomica dal 2013, anno in cui la tematica erano le “Tortes de la tradició algueresa i sarda”. Durante gli anni, le edizioni della gara hanno sempre avuto un’attenzione alla tradizione: nel 2014, “Dolços de la cultura algueresa i sarda”; nel 2015 e nel 2016, “Los plats de la tradició algueresa”; nel 2017, “Les verdures de la cuina algueresa”; quest’anno, “Copaça i plats de la tradició algueresa”, con la partecipazione dell’associazione Ammentu. Il primo premio è stato vinto daFilippo Ara, con la Copaça de peix.Confermata la collaborazione con la Plataforma per la llengua, che ha curato gran parte dell’intrattenimento musicale, iniziando venerdì, con lo spettacolo della cantautrice catalana Meritxell Gené con l’artista algherese Claudio Gabriel Sanna, accompagnati da Salvatore Maltana, Paolo Zuddas e Dario Pinna. Gli stessi musicisti hanno accompagnato Sanna e Marc Serrats, che hanno diretto il concerto di “Mans Manetes. L’Alguer: Paraules cançons i veus de minyons” del sabato. Il concerto, frutto del progetto che ha prodotto il libro-disco per ragazzi, ha visto alternarsi Angel Maresca Lo Barber, Meritxell Gené ed i ragazzi, veri protagonisti della serata. La serata è proseguita con Yasmin Bradi accompagnata da Serrats, e si è conclusa con la musica in catalano del dj.Grande partecipazione anche nei momenti religiosi, specialmente la Messa solenne e la Processione con la benedizione dei campi, accompagnata dalla Banda Musicale A.Dalerci. La festa de Les Maries si conferma uno spazio di autentica fede, tradizione ed algheresità. L'appuntamento è ora fissato per martedì 18 dicembre, alle 16, giorno in cui si terrà una messa in onore di Nostra Signora della Speranza.Nella foto: anche il sindaco Mario Bruno partecipa alla festa