Condividi | Red 14:06 Questa mattina, è stato identificato il principale responsabile dell´aggressione perpetrata nella tarda serata di domenica ai danni di un giovane della Guinea. Il 22enne aggredito, titolare di protezione internazionale, residente a Sassari da oltre sei anni, si trovava in Corso Cossiga, vicino all´Istituto magistrale Aggressione a Sassari: identificato il principale responsabile



SASSARI - Questa mattina (mercoledì), è stato identificato il principale responsabile dell'aggressione perpetrata nella tarda serata di domenica ai danni di un giovane della Guinea



Mentre attendeva che scattasse il verde semaforico all'incrocio con Corso Margherita di Savoia, un gruppetto di coetanei ha attraversato la strada in direzione opposta e ha raggiunto il 22enne: a questo punto è scattata l'aggressione. Un giovane ha colpito con una violenta gomitata al fianco il ragazzo; quest'ultimo, sofferente per il colpo subito, ha chiesto il perché di quell'azione al suo aggressore, che ha risposto: “io sono a casa mia, vai a casa tua, io a casa mia faccio quello che voglio!”.



Contestualmente, lo straniero è stato colpito una prima volta in pieno volto da un pugno sferrato dalla stessa persona che gli aveva inferto la gomitata; nello stesso frangente è stato immobilizzato da un secondo giovane, che gli ha cinto un braccio intorno al collo, mentre un terzo gli ha sferrato un secondo violento pugno in pieno viso. Il giovane è caduto al suolo e, a questo punto, tutti e tre gli aggressori lo hanno colpito con calci su tutto il corpo ed al volto. Solo le urla di una coppia di anziani che hanno assistito al fatto, ed il convergere di alcune altre persone ha fatto desistere i tre uomini, che sono scappati.



L'attività investigativa svolta dal Comando di Polizia locale di Sassari ha permesso di ricostruire integralmente i fatti; le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nell'area, le testimonianze rese dalle persone accorse per soccorre il ragazzo e gli ulteriori elementi di prova raccolti hanno permesso di identificare con certezza l'aggressore primo e più violento, e si confida di identificare presto l'intera banda costituita da tre persone. L'aggressore è un 20enne italiano già noto alle Forze dell'ordine. Questa mattina, il fascicolo è stato consegnato al procuratore della Repubblica. SASSARI - Questa mattina (mercoledì), è stato identificato il principale responsabile dell'aggressione perpetrata nella tarda serata di domenica ai danni di un giovane della Guinea [LEGGI] . Il 22enne aggredito, titolare di protezione internazionale, residente a Sassari da oltre sei anni, si trovava in Corso Cossiga, vicino all'Istituto magistrale, ed era diretto in Piazza d'Italia per incontrarsi con un amico.Mentre attendeva che scattasse il verde semaforico all'incrocio con Corso Margherita di Savoia, un gruppetto di coetanei ha attraversato la strada in direzione opposta e ha raggiunto il 22enne: a questo punto è scattata l'aggressione. Un giovane ha colpito con una violenta gomitata al fianco il ragazzo; quest'ultimo, sofferente per il colpo subito, ha chiesto il perché di quell'azione al suo aggressore, che ha risposto: “io sono a casa mia, vai a casa tua, io a casa mia faccio quello che voglio!”.Contestualmente, lo straniero è stato colpito una prima volta in pieno volto da un pugno sferrato dalla stessa persona che gli aveva inferto la gomitata; nello stesso frangente è stato immobilizzato da un secondo giovane, che gli ha cinto un braccio intorno al collo, mentre un terzo gli ha sferrato un secondo violento pugno in pieno viso. Il giovane è caduto al suolo e, a questo punto, tutti e tre gli aggressori lo hanno colpito con calci su tutto il corpo ed al volto. Solo le urla di una coppia di anziani che hanno assistito al fatto, ed il convergere di alcune altre persone ha fatto desistere i tre uomini, che sono scappati.L'attività investigativa svolta dal Comando di Polizia locale di Sassari ha permesso di ricostruire integralmente i fatti; le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nell'area, le testimonianze rese dalle persone accorse per soccorre il ragazzo e gli ulteriori elementi di prova raccolti hanno permesso di identificare con certezza l'aggressore primo e più violento, e si confida di identificare presto l'intera banda costituita da tre persone. L'aggressore è un 20enne italiano già noto alle Forze dell'ordine. Questa mattina, il fascicolo è stato consegnato al procuratore della Repubblica.