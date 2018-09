Condividi | Red 15:08 Avviato l´iter che porterà dalla conclusione della stagione estiva alla bonifica del sito di stoccaggio della posidonia di San Giovanni. L´accumulo adiacente al primo tratto di spiaggia urbana, individuato e realizzato dopo il 2007 dell´allora Amministrazione comunale, per la prima volta sarà interamente rimosso, salvaguardando la componente sabbiosa Via le alghe da San Giovanni

Posidonia in agricoltura: bando



ALGHERO - Avviato l'iter che porterà dalla conclusione della stagione estiva alla bonifica del sito di stoccaggio della posidonia di San Giovanni. L'accumulo adiacente al primo tratto di spiaggia urbana, individuato e realizzato dopo il 2007 dell'allora Amministrazione comunale, per la prima volta sarà interamente rimosso, salvaguardando la componente sabbiosa: si tratta di un intervento di corretta gestione della fascia costiera, teso a recepire le esigenze di fruibilità del litorale, mitigando i negativi fenomeni riscontrabili sulla qualità della balneazione e sui residenti e migliorando complessivamente l'immagine turistica del nuovo lungomare di Alghero.



I quantitativi di posidonia annualmente spiaggiati sul litorale di Alghero, infatti, già con le prime mareggiate autunnali, garantiscono gran parte della necessaria naturale protezione dall’erosione della battigia, impedendo di fatto, il completo riposizionamento della posidonia presente nei siti di accumulo estivi. La posidonia così, debitamente vagliata, potrà essere riutilizzata per scopi diversi, temporaneamente stoccata in altri siti che non determino ripercussioni negative per gli abitanti, o riutilizzata in agricoltura.



Per questo, i competenti uffici del Settore Ambiente del Comune di Alghero hanno pubblicato una manifestazione d'interesse per acquisire un elenco di operatori economici interessati al prelievo, trasporto e impiego, nella propria azienda agricola, a titolo gratuito, della posidonia spiaggiata messa a disposizione dall'Amministrazione. Il bando è rivolto agli imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, agli operatori del settore zootecnico (allevamenti e maneggi) ed imprenditori agricoli. Le domande dovranno essere protocollate negli uffici comunali entro mercoledì 26 settembre e l'elenco degli operatori economici verrà redatto in base alla cronologia di ricevimento delle istanze.