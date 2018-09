Condividi | Red 18:11 Venerdì sera, nello spazio culturale di Via Manzoni ad Alghero, andrà in scena la commedia brillante di Angelo Longoni, con Valeria Alzari e Luca Losito della Compagnia ArtsTribu Xanax sul palco del Teatrì



ALGHERO - Venerdì 14 settembre, a Lo Teatrì, lo spazio culturale di Via Manzoni, ad Alghero, andrà in scena “Xanax”, la commedia brillante di Angelo Longoni, con Valeria Alzari e Luca Losito della Compagnia ArtsTribu. E' uno spetacolo brillante e divertente, che coinvolge lo spettatore, tenendolo con il fiato sospeso fino alla fine, per portarlo a riflettere sulla difficile, intricata e controversa contraddizione dei rapporti umani.



Il testo affronta, in modo dissacrante ed ironico, il tema del panico e delle paure con cui l’uomo di oggi deve convivere e fare i conti. Un venerdì sera, all'uscita dal lavoro, Daniele e Laura, due colleghi che si conoscono a malapena, si ritrovano intrappolati in ascensore. I protagonisti vivranno dei momenti intensi, passando dall'euforia alla disperazione, detestandosi, per poi avvicinarsi, inconsapevoli di diventare, piano piano, fondamentali l'uno per l'altra.



Alzari e Losito (che cura anche la regia) sono i due interpreti, che attraverso la loro bravura e passione, e le musiche di Alessandro Marras, apporteranno il giusto valore all’ottima riuscita della reppresentazione teatrale. L'evento prevede l'entrata ad offerta libera e consapevole. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, ci si può rivolgere a Claudia Soggiu, per la segreteria organizzativa, attraverso la pagina Facebook de Lo Teatrí o telefonando al numero 349/8024059.



