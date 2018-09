Condividi | M.P. 14:34 Il piazzale antistante il Centro commerciale "I Granai" ospiterà domani, giovedì 13 settembre dalle 20.30 lo show di "Pino e gli Anticorpi" e lo spettacolo di "Carletto e i suoi mostri" Porto Torres: Pino e gli Anticorpi alla Notte bianca



PORTO TORRES - Risate e musica per una speciale Notte Bianca. Il piazzale antistante il Centro commerciale "I Granai" ospiterà domani, giovedì 13 settembre dalle 20.30 lo show di "Pino e gli Anticorpi" e lo spettacolo di "Carletto e i suoi mostri".



Il duo comico formato da Stefano e Michele Manca porterà in scena i personaggi e i monologhi più esilaranti di una lunga carriera iniziata nelle piazze e proseguita con il grande successo televisivo (Scherzi a parte, Colorado e la consacrazione sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2016). Un successo che è proseguito poi in teatro e anche sul grande schermo con il film "Bianco di Babbudoiu".



"Carletto e i suoi mostri" è una live band che si definisce così: "il gruppo nasce dall'incontro di quattro ragazzi che hanno in comune il ritmo del battito cardiaco.... Eh sì...ci batte contemporaneamente! Da questo segno del destino nasce la voglia di riprodurlo e farlo sentire anche agli altri!!!". Un repertorio coinvolgente e allegro, toccante ed emozionante all'occorrenza, che abbraccia diversi decenni di musica internazionale ed italiana, trascina la serata esaltando gli ospiti di qualsiasi età. La band è composta da Carlo Pieraccini (Guitar & Voice), Mauro Cau (Drums), Simone Scanu (Bass), Luca Lanza (Sax), nomi ai quali rispondono i famosi Mostricciattoli del cartone animato degli anni Ottanta (Carletto, Lupo, Frank e Dracula).