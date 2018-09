Condividi | Red 20:17 Sono stati stilati i gironi del campionato di terza serie nazionale 2018/19. Le due compagini galluresi sono state inserire nel girone A Lega Pro: anche la Juve contro Arzachena ed Olbia



OLBIA - Sono stati stilati i gironi del campionato di Lega Pro 2018/19. Le due compagini isolane presenti, Arzachena ed Olbia, sono state inserire nel girone A. Grande curiosità per la partecipazione nello stesso girone anche della Juventus under23, prima squadra “B” allestita in Italia.



In lizza formazioni liguri, piemontesi, toscane ed emiliane. Queste le altre squadre partecipanti al girone A. Albissola, Alessandria, Arezzo, Carrarese, Cuneo, Gozzano, Lucchese, Novara, Piacenza, Pisa, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Piacenza, Pro Vercelli, Robur Siena e Virtus Entella.