Il test di questa mattina ha chiuso per il momento la serie delle prove di accesso ai corsi a numero programmato nazionale. Aperte le iscrizioni al corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche Test Uniss: 711 candidati per Professioni sanitarie



SASSARI – Questa mattina (mercoledì), il test d'ingresso per i corsi delle Professioni sanitarie dell'Università degli studi di Sassari ha chiuso per il momento la serie delle prove di accesso ai corsi a numero programmato nazionale. Al test che decreta l'ingresso in Infermieristica, ostetricia, fisioterapia e tecniche di laboratorio biomedico, in programma oggi al PalaSerradimigni, si sono presentati 711 candidati, a fronte delle 834 domande di partecipazione pervenute.



La prova è iniziata alle 11 e si è conclusa dopo 100', come da bando. I sessanta quesiti a scelta multipla riguardavano argomenti di cultura generale (due quesiti), ragionamento logico (venti), biologia (diciotto), chimica (dodici), fisica e matematica (otto). La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet dell'Università di Sasssari entro martedì 2 ottobre.



Questi i posti disponibili: Infermieristica, 145 posti riservati ai cittadini comunitari e non comunitari, quattro riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero; Ostetricia, quindici riservati ai cittadini comunitari e non comunitari, due riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero. Ed ancora, Fisioterapia, trenta riservati a cittadini comunitari e non comunitari, due riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero; Tecniche di laboratorio biomedico, ventotto riservati ai cittadini comunitari e non comunitari, due riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero.



