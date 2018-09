Condividi | Red 11:41 Il mese scorso, il gruppo teatrale dei tre Licei di Alghero hanno partecipato all’Universitat catalana d’estiu con lo spettacolo “Le nuvole”, tratto dal testo di Aristofane rielaborato e tradotto in lingua algherese I compagni di Luca di scena a Prada



ALGHERO - Si è svolta ad agosto, a Prada, l’edizione 2018 dell’Universitat catalana d’estiu che, da cinquant'anni, vede riunirsi nella piccola cittadina sui Pirenei, a pochi chilometri da Perpignan, studiosi, esperti, eccellenze ed appassionati della lingua e della cultura catalana. L’evento ha visto quest’anno la partecipazione del gruppo teatrale dei tre Licei di Alghero “I compagni di Luca”, che ha messo in scena, nell’auditorium del Liceo Renouvier, la commedia “Le nuvole” di Aristofane, adattata e tradotta nella variante algherese del catalano. Su invito dell’Obra cultural, gli alunni dei tre licei cittadini hanno avuto l’opportunità di rappresentare la loro città nella “Giornata algherese”, inserita all’interno della prestigiosa manifestazione.



Lo spettacolo ha catalizzato l’attenzione del numeroso pubblico, che ha dispensato dieci minuti di applausi ai giovani attori, partecipi di un esperienza formativa singolare ed educativa. Grazie al sostegno dell’Obra cultural, dell’Amministrazione comunale, della Fondazione Alghero e della famiglia Manchia, “I compagni di Luca”, preparati dal regista Luca Dettori e guidati nell’apprendimento del testo in algherese da insegnanti esperte nella lingua locale, possono dirsi davvero soddisfatti della riuscita dell’esperienza e del successo ottenuto.



Il progetto teatro, a cura del Liceo classico "Manno", da diversi anni riunisce nel gruppo "I compagni di Luca" allievi ed insegnanti dei Licei "Costantino", "Fermi" e "Manno", in un connubio integrato di personalità diverse ed in crescita e rappresenta certamente, per le finalità educative e culturali, uno dei punti di forza dell'offerta formativa dell'Istituto "E.Fermi".