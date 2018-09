Condividi | Red 7:11 Ieri pomeriggio, l’assessore regionale dell’Industria ed i rappresentanti dell’Assessorato della Programmazione hanno incontrato nella sede cagliaritana dell’Assessorato regionale dell’Industria i rappresentanti del Fondo di investimento interessato ad investire in Sardegna per un allevamento intensivo di salmoni in acquacoltura indoor, trattamento acque e relativa trasformazione industriale del prodotto Investimenti nell´Isola: Piras incontra 8F



CAGLIARI – Ieri pomeriggio (mercoledì), l’assessore regionale dell’Industria Maria Grazia Piras ed i rappresentanti dell’Assessorato della Programmazione hanno incontrato nella sede cagliaritana dell’Assessorato regionale dell’Industria i rappresentanti del Fondo di investimento 8F (con sedi a Singapore, Londra ed Israele), interessato ad investire in Sardegna per un allevamento intensivo di salmoni in acquacoltura indoor, trattamento acque e relativa trasformazione industriale del prodotto. All’incontro, erano presenti il presidente del Fondo Stephane Farouze, che ha illustrato nei dettagli la proposta di investimento, pari a circa 130milioni di euro, e Gianfranco Sanna, della società Restart consulting.



L’intervento prevede la realizzazione di un impianto che, a regime, al terzo anno dall’investimento, produrrà 10mila tonnellate di salmone fresco all’anno, da trasformare, destinate al mercato dell’Europa dell’ovest. Si tratta di uno dei progetti che potrebbero rilanciare le aree industriali in crisi. A regime, l’impianto potrebbe dare occupazione a circa cento lavoratori.



Piras ha illustrato alla delegazione del Fondo gli strumenti istituzionali per accompagnare gli eventuali investitori, dagli interventi finanziari alle procedure burocratiche, dai servizi relativi all'insediamento ai rapporti con gli Enti locali. Un tema importante è quello dell’occupazione: all’interno del progetto, infatti, potrebbero essere inseriti i programmi di riqualificazione del personale in mobilità dalle industrie chiuse o in fase di chiusura. «Siamo interessati ad approfondire ogni aspetto dell’iniziativa prospettata dal Fondo - ha dichiarato l’assessore - Nei prossimi giorni, continueremo le interlocuzioni con gli investitori per giungere quanto prima a definire il progetto e il quadro degli eventuali interventi, coinvolgendo gli enti competenti a livello nazionale».



Nella foto: un momento dell'incontro