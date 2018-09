Condividi | A.S. 11:56 Da Roma arrivano notizie preoccupanti. Oltre ai confermati tagli per i progetti di messa di riqualificazione delle periferie, tagli annunciati sulla messa in sicurezza delle scuole in Sardegna Il Governo taglia anche Iscola: caos



ALGHERO - Nuova mazzata dal cosiddetto "Governo del Cambiamento" all'orizzonte. Da Roma, infatti, arrivano notizie preoccupanti: Oltre ai confermati tagli per i progetti di riqualificazione delle periferie, tagli annunciati sulla messa in sicurezza delle scuole in Sardegna. Nonostante diversi Comuni della Sardegna, tra cui Alghero, abbiano già avviato l’iter per usare i fondi messi a disposizione, sembra che il governo nazionale della Lega e 5 Stelle abbia deciso di smantellare l’unità di missione del progetto Iscola.



«Iil Ministero delle Infrastrutture guidato dal Movimento 5 Stelle avrebbe scaricato gli oneri alla Regione con grave difficoltà per l’Ente che sta verificando la possibilità di farsi carico di tali immense risorse che tutti i comuni stanno attendendo». E' la denuncia del capogruppo del Partito democratico in consiglio comunale ad Alghero, Mimmo Pirisi.



«Senza considerare che molti interventi sono legati alla sicurezza delle scuole e dunque si tratta, viste anche le recenti drammatiche vicende, di tematiche molto delicate. Il Comune di Alghero si è già attivato per verificare la situazione e cercare di non perdere neanche un euro, anche se la situazione è molto complicata con la Sardegna che dopo il taglio al bando periferie si troverebbe a subire pure quest'altra bastonata in un settore primario come quello della scuola e in particolare dell'edilizia scolastica» conclude Pirisi.