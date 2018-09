Condividi | S.O. 12:03 Non si è svolta l´autopsia inizialmente programmata per mercoledì sulla salma del corallaro di Alghero. Così il corpo è stato riconsegnato ai familiari. Nel pomeriggio i funerali a San Giuseppe Dino Robotti, oggi l´ultimo saluto



ALGHERO - Si svolgeranno nel pomeriggio odierno (alle ore 15,30) nella parrocchia di San Giuseppe i funerali di Dino Robotti, il corallaro tragicamente scomparso qualche giorno fa ad Alghero. Non si è svolta l'autopsia inizialmente programmata per mercoledì sulla salma del 38enne. Così il corpo è stato riconsegnato ai familiari che nel pomeriggio di oggi (giovedì) potranno dargli l'ultimo saluto. Con loro si stringerà un'intera comunità, affranta dalla prematura scomparsa del giovane sub. ALGHERO - Si svolgeranno nel pomeriggio odierno (alle ore 15,30) nella parrocchia di San Giuseppe i funerali di Dino Robotti, il corallaro tragicamente scomparso qualche giorno fa ad Alghero. Non si è svolta l'autopsia inizialmente programmata per mercoledì sulla salma del 38enne. Così il corpo è stato riconsegnato ai familiari che nel pomeriggio di oggi (giovedì) potranno dargli l'ultimo saluto. Con loro si stringerà un'intera comunità, affranta dalla prematura scomparsa del giovane sub.