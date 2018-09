Condividi | Red 10:13 È prorogata fino a mercoledì 31 ottobre la chiusura temporanea delle sedi del Punto Città di Caniga, in Via Padre Luca 3, e di Latte Dolce, in Via dell´Anziano. I servizi ai cittadini saranno erogati nelle altre sedi sassaresi Punti Città ancora chiusi a Sassari: orari



SASSARI - È prorogata fino a mercoledì 31 ottobre la chiusura temporanea delle sedi del Punto Città di Caniga, in Via Padre Luca 3, e di Latte Dolce, in Via dell'Anziano. I servizi ai cittadini saranno erogati nelle altre sedi sassaresi: in Corso Angioy (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 11.30, ed il martedì, dalle 15.30 alle 17), a Li Punti, in Via Giordano Bruno (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, ed il martedì, dalle 15.30 alle 17.30), nel quartiere di Monte Rosello, in Via Poligono (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, ed il martedì e il giovedì, dalle 15.30 alle 17.30).



Sono garantiti i servizi a Palmadula, in Piazza dell’Assunta (il mercoledì ed il venerdì, dalle 9 alle 13), a Tottubella, in Piazza Orosei (il lunedì ed il martedì, dalle 9 alle 13, ed il giovedì, dalle 16 alle 18). Ed ancora, a Campanedda, in Piazza Salvator Ruju (il martedì, dalle 15 alle 16, ed il giovedì, dalle 9 alle 13) ed a La Corte (il martedì, dalle 16.15 alle 17).



«La chiusura dei Punti Città a Caniga e Latte Dolce si rende necessaria – dichiara l'assessore comunale alle Politiche per i servizi al cittadino – a causa della carenza di personale. In attesa dell'avvio delle procedure per l'attivazione di nuove assunzioni, ci impegnamo a garantire la turnazione delle risorse attualmente presenti. È intento di questa amministrazione causare meno disagi possibile a cittadine e cittadini».