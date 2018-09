Condividi | Red 10:01 Da mercoledì 19 a sabato 22 settembre, in programma al Teatro Civico quattro film in lingua catalana. Il sindaco di Alghero Mario Bruno riceverà la presidente dell´Accademia del Cinema catalano ed i rappresnetanti degli enti organizzatori Cinema Català al teatro di Alghero



ALGHERO - Lo storico legame linguistico e culturale tra Alghero e la Catalogna avrà una sua declinazione cinematografica con la rassegna “Cinema en català”: quattro film della recente produzione catalana, da mercoledì 19 a sabto 22 settembre, al Teatro Civico di Alghero, accompagnati da un ospite illustre: Isona Passola, produttrice e presidente dell’Academia del Cinema català. L’organizzazione è curata dalla Plataforma per la llengua, l'ong che si occupa di promuovere l’uso del catalano come strumento di coesione sociale, con più di 17.500 soci e delegazioni nei territori catalanofoni, e dalla Società Umanitaria di Alghero, ente che si occupa da più di cinquant’anni della diffusione della cultura cinematografica ed audiovisiva.



La rassegna sarà un’occasione, per il pubblico algherese, di confrontarsi con la più recente cinematografia catalana, che sta acquisendo sempre più rilievo nel panorama europeo. Sarà anche occasione di assistere ai film in lingua originale con i sottotitoli in italiano (in un caso, anche in sardo), in modo che il pubblico possa godere nei quattro giorni di una offerta cinematografica in lingua catalana. L’obiettivo della Plataforma per la llengua è che l’offerta audiovisiva in catalano di possa implementare non solo nel cinema, ma anche nelle scuole e nelle televisioni locali. Qualche ora prima dell’inaugurazione della rassegna, mercoledì 19, il sindaco di Alghero Mario Bruno, l’assessore comunale alla Cultura Gabriella Esposito ed il presidente della Fondazione Alghero Massimo Cadeddu, avranno un incontro con la presidente dell’Accademia del Cinema català Isona Passola ed i rappresentanti degli enti organizzatori.



