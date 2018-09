Condividi | Red 11:06 A partire da ottobre, l’Associazione di promozione sociale Lo Teatrì organizza due corsi di teatro in lingua inglese “On stage” e due in francese “En scène”, rivolti ai ragazzi ed agli adulti Teatro in inglese e francese al Teatrì



ALGHERO - A partire da ottobre, l’Associazione di promozione sociale Lo Teatrì organizza due corsi di teatro in lingua inglese “On stage” e due in francese “En scène”, rivolti ai ragazzi (di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni) ed agli adulti. Sono stati creati due percorsi formativi per coniugare i benefici ed il divertimento del teatro con l’apprendimento della lingua straniera.



Come dimostrato da una consolidata letteratura pedagogica, il teatro in lingua è uno strumento insostituibile per imparare e mettere in pratica le proprie abilità linguistiche. Per creare questa opportunità formativa veramente ricca per i partecipanti, lavoreranno insieme Flaminia Antonini e Saskia Peterzon, due docenti esperte qualificate.



I due percorsi, di inglese e di francese, si terranno nel nuovo spazio teatrale di Via Manzoni 85, rispettivamente il martedì ed il giovedì, dalle 16.45 alle 18.15 per i ragazzi e dalle 18.30 alle 20 per gli adulti. L’inizio dei corsi è fissato per martedì 9 ottobre. In quella data, è prevista una lezione di prova gratuita (per la quale si richiede prenotazione).



La partecipazione ai corsi comporta il versamento di una quota di iscrizione di 20euro, che comprende la tessera associativa Aics valida fino al 31 agosto 2019. Il costo di ogni singolo corso è di 40euro al mese per gli adulti e di 30euro al mese per i ragazzi. È consigliato agli allievi il livello intermedio di conoscenza della lingua straniera. Per ulteriori informazioni, si può telefonare al numero 349/8024059 o inviare una e-mail all'indirizzo web claudiasoggiu@gmail.com. Sarà possibile iscriversi ai corsi fino a lunedì 5 novembre. Commenti ALGHERO - A partire da ottobre, l’Associazione di promozione sociale Lo Teatrì organizza due corsi di teatro in lingua inglese “On stage” e due in francese “En scène”, rivolti ai ragazzi (di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni) ed agli adulti. Sono stati creati due percorsi formativi per coniugare i benefici ed il divertimento del teatro con l’apprendimento della lingua straniera.Come dimostrato da una consolidata letteratura pedagogica, il teatro in lingua è uno strumento insostituibile per imparare e mettere in pratica le proprie abilità linguistiche. Per creare questa opportunità formativa veramente ricca per i partecipanti, lavoreranno insieme Flaminia Antonini e Saskia Peterzon, due docenti esperte qualificate.I due percorsi, di inglese e di francese, si terranno nel nuovo spazio teatrale di Via Manzoni 85, rispettivamente il martedì ed il giovedì, dalle 16.45 alle 18.15 per i ragazzi e dalle 18.30 alle 20 per gli adulti. L’inizio dei corsi è fissato per martedì 9 ottobre. In quella data, è prevista una lezione di prova gratuita (per la quale si richiede prenotazione).La partecipazione ai corsi comporta il versamento di una quota di iscrizione di 20euro, che comprende la tessera associativa Aics valida fino al 31 agosto 2019. Il costo di ogni singolo corso è di 40euro al mese per gli adulti e di 30euro al mese per i ragazzi. È consigliato agli allievi il livello intermedio di conoscenza della lingua straniera. Per ulteriori informazioni, si può telefonare al numero 349/8024059 o inviare una e-mail all'indirizzo web claudiasoggiu@gmail.com. Sarà possibile iscriversi ai corsi fino a lunedì 5 novembre.