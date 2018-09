video Condividi | A.S. 10:19 Alghero trentina, modello vincente



Alghero sempre più Trentina. L´aver avviato una lunga serie di politiche trasversali in favore delle famiglie sul modello della Provincia Autonoma di Trento porta i primi grandi risultati in città: abbattimento delle imposte locali, tariffe family in tutti i siti pubblici, bonus per il sostegno alla natalità, sportello comunale dedicato alle famiglie, baby pit-stop e presto la certificazione delle strutture ricettive e di ristorazione. Tutto questo è oggi la città di Alghero, sempre più a marchio "family". Mauro e Filomena Ledda presentano la seconda edizione del festival dedicato proprio al mondo family: si parte con l´anteprima di domenica (16 settembre) al Parco divertimenti Matherland sul porto turistico.