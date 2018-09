Condividi | Red 15:06 I Carabinieri della Stazione di Villagrande Strisaili sono intervenuti dopo un incidente stradale registrato sulla Strada provinciale 27, vicino al Parco Santa Barbara Incidente stradale: turista ferito



VILLAGRANDE STRISAILI - I Carabinieri della Stazione di Villagrande Strisaili sono intervenuti dopo un incidente stradale registrato sulla Strada provinciale 27, vicino al Parco Santa Barbara. Per cause ancora da accertare, un 60enne turista tedesco, mentre si apprestava ad affrontare una curva, è caduto sull’asfalto.



Il ferito è stato soccorso dal personale medico del 118 ed accompagnato nell'ospedale di Lanusei per accertamenti. Il traffico veicolare in transito ha subito dei rallentamenti. Sul posto sono intervenuti il personale dell'Anas, che ha provveduto alla rimozione dei detriti ed alla messa in sicurezza della strada.