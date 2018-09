Condividi | Red 16:19 È di tre persone denunciate a piede libero il bilancio di un´operazione antibracconaggio portata a termine dal personale del Corpo forestale delle Stazioni di San Nicolò Gerrei ed Escalaplano Antibracconaggio: tre denunce a Villasanto



CAGLIARI - È di tre persone denunciate a piede libero il bilancio di un'operazione antibracconaggio portata a termine dal personale del Corpo forestale delle Stazioni di San Nicolò Gerrei ed Escalaplano. Nella notte tra giovedì e venerdì, i forestali in servizio notturno di controllo del territorio hanno sorpreso in località Corollia, nelle campagne di Villasalto, due persone a bordo di un fuoristrada cacciavano sparando dal veicolo ad un branco di cinghiali.



Il mezzo, intercettato dai forestali, ha tentato una breve fuga, ma poco dopo è stato raggiunto e fermato. Durante il successivo controllo, sono state trovate le armi, due fucili automatici calibro12 e le munizioni che i due avevano tentato di nascondere sotto il sedile posteriore. Armi e munizioni sono state sottoposte a sequestro. I due uomini, un 62enne di Escalaplano ed un 50enne di Ballao, sono già noti alle Forze dell'ordine.



I due sono stati denunciati all'Autorità giudiziaria per porto illegale d'arma (poiché non in possesso di licenza) e per reati venatori di esercizio di caccia in tempo di divieto generale, durante la notte ed a bordo di veicolo: violazioni, queste, che prevedono pene sino a due anni di reclusione ed ammenda fino a 2.500euro. Una terza persona, un 48enne di Escalaplano, è stata denunciata nell'ambito della stessa operazione perché deteneva armi di uno dei pregiudicati senza averne denunciato il possesso alla Autorità di pubblica sicurezza. Altre armi sono state sottoposte a sequestro amministrativo.