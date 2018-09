Condividi | M.P. 16:21 Il Festival Internazionale di Musiche Polifoniche “Voci d’Europa”, si prepara agli altri due appuntamenti imperdibili di questa XXXV edizione, previsti per domani, domenica 16 settembre Coro Polifonico Turritano in scena all´Antiquarium



PORTO TORRES - Il Festival Internazionale di Musiche Polifoniche “Voci d’Europa”, si prepara agli altri due appuntamenti imperdibili di questa XXXV edizione, previsti per domani, domenica 16 settembre. Alle 18 l'Antiquarium Turritano ospiterà il concerto del Coro Polifonico Turritano, diretto dal maestro Laura Lambroni (direttore artistico di “Voci d’Europa”).



Un'occasione unica per godere di uno straordinario concerto nella suggestiva cornice dell'Antiquarium di Porto Torres. Ingresso gratuito a partire dalle 18. Dopo il concerto, alle 19.15, gli spettatori saranno accompagnati dal personale del museo alla scoperta dell'area archeologica di Turris Libisonis. La visita guidata sarà gratuita.



Alle 20.30 il festival Voci d'Europa e il Coro Polifonico Turritano si sposteranno a Santa Maria Coghinas. Questo evento, che inizialmente era stato previsto per sabato 15 Settembre, si svolgerà dunque sempre domani, per un concerto nella chiesa di Santa Maria delle Grazie (Chiesa Nuova).