Questa mattina, l´Autorità giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di un 20enne, uno dei tre aggressori del ragazzo della Guinea violentemente picchiato lunedì Aggressione a Sassari: arresto un ventenne sassarese



Questa mattina il provvedimento di custodia in carcere proposto dal procuratore capo Giovanni Caria e dal pubblico ministero Maria Paola Asara, convalidato dal giudice per le indagini preliminari Carmela Rita Serra, è stato eseguito dagli agenti della Polizia locale: il 20enne è stato raggiunto nella propria abitazione ed accompagnato nel carcere di Bancali. Proseguono le indagini per identificare gli altri due aggressori. SASSARI - Questa mattina (sabato), l'Autorità giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di un 20enne, uno dei tre aggressori del ragazzo della Guinea violentemente picchiato lunedì a Sassari [LEGGI] . Il giovane è stato identificato dagli agenti appartenenti al Nucleo investigativo del Comando della Polizia locale di Sassari dopo l'indagine in cui sono state raccolte numerose testimonianze, sono state esaminate le immagini delle telecamere di videosorveglianza, è stata ricostruita l'Intera serata trascorsa dal sassarese e sono stati documentati i suoi spostamenti nelle circostanze temporali dell'aggressione.Questa mattina il provvedimento di custodia in carcere proposto dal procuratore capo Giovanni Caria e dal pubblico ministero Maria Paola Asara, convalidato dal giudice per le indagini preliminari Carmela Rita Serra, è stato eseguito dagli agenti della Polizia locale: il 20enne è stato raggiunto nella propria abitazione ed accompagnato nel carcere di Bancali. Proseguono le indagini per identificare gli altri due aggressori.