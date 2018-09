Condividi | M.P. 21:10 Nella settimana dal 17 al 22 settembre le lezioni si svolgeranno dalle 8,30 alle 11,30, da lunedì a sabato per i licei (scientifico, linguistico e sportivo) e da lunedì a venerdì per il tecnico nautico ed il professionale Lunedì prima campanella all´Istituto Paglietti



PORTO TORRES - Prima campanella lunedì all’Istituto di Istruzione superiore Mario Paglietti. Nella settimana dal 17 al 22 settembre le lezioni si svolgeranno dalle 8,30 alle 11,30, da lunedì a sabato per i licei (scientifico, linguistico e sportivo) e da lunedì a venerdì per il tecnico nautico ed il professionale.



Solo per la giornata di lunedì e limitatamente alle classi prime, le lezioni inizieranno alle 9,30 e gli studenti ed i loro genitori saranno accolti nell'Auditorium di via Bernini per i licei di Porto Torres, nall'Aula Magna di via Lungomare per il tecnico nautico ed il professionale e nell'Aula Magna dell'Istituto di Lu Bagnu a per il liceo di Castelsardo. PORTO TORRES - Prima campanella lunedì all’Istituto di Istruzione superiore Mario Paglietti. Nella settimana dal 17 al 22 settembre le lezioni si svolgeranno dalle 8,30 alle 11,30, da lunedì a sabato per i licei (scientifico, linguistico e sportivo) e da lunedì a venerdì per il tecnico nautico ed il professionale.Solo per la giornata di lunedì e limitatamente alle classi prime, le lezioni inizieranno alle 9,30 e gli studenti ed i loro genitori saranno accolti nell'Auditorium di via Bernini per i licei di Porto Torres, nall'Aula Magna di via Lungomare per il tecnico nautico ed il professionale e nell'Aula Magna dell'Istituto di Lu Bagnu a per il liceo di Castelsardo.