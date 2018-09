Isili: catturato l´evaso, era in discoteca

15/9/2018 Documenti falsi: arrestato extracomunitario Un 21enne si è presentato negli uffici della Questura di Sassari per avere informazioni sull’istanza presentata dallo stesso, per ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari, ma ha mostrato un passaporto palesemente falsificato, privo di tutte le misure di sicurezza previste