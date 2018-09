Condividi | S.O. 13:55 Il volo sara operato il martedì, il giovedì e la domenica. Blue Air opererà il collegamento tra la Sardegna e il Piemonte con Boeing 737-700 da 144 posti. I voli sono già in vendita sui canali ufficiali Blue Air potenzia l’Alghero-Torino invernale



ALGHERO - Novità importanti all’orizzonte sulla tratta invernale Alghero-Torino. Nella prossima stagione invernale Blue Air ha deciso di incrementare il collegamento, portandolo a tre frequenze settimanali (come Nella stagione invernale 2016/17).



Il volo sara operato il martedì, il giovedì e la domenica. Blue Air opererà il collegamento tra la Sardegna è il Piemonte con Boeing 737-700 da 144 posti.



Si tratta di una novità importante. Il volo aggiuntivo di domenica, infatti, aumenterà la fruibilità del collegamento, garantendo la mobilità anche per spostamenti brevi nel weekend. I voli sono già in vendita sui canali ufficiali.